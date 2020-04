Zugegeben, wer jetzt mit dem Gedanken spielt, als digitaler Nomade um die Welt zu ziehen, der denkt an viele Dinge, aber sicher nicht an die Rentenzeit später. Wozu auch? Ist ja noch so lange hin. Doch ein paar Gedanken sollte man sich schon machen - ist besser so. Auf die Frage, welche Themen rund ums digitale Nomadentum sie interessieren würden, sagte eine Kollegin zu mir: "Die Frage mag seeeeeehr deutsch sein, aber wie sieht es denn mit der Rente aus"?. Ich finde das überhaupt nicht typisch deutsch. Das ist etwas, das viele digitale Nomaden beschäftigt - mal mehr, mal weniger. Die Frage hängt natürlich vom Alter ab und wie lange man plant, die Welt zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...