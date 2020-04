Die Coronakrise offenbart nicht nur Lücken im Gesundheitswesen, sondern zeigt auch auf, dass die Bundesregierung das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren verschlafen hat. Mit der Einführung des elektronischen Rezepts schlägt Deutschland den richtigen Weg in Richtung Digital Health ein. Doch auch in Sachen Telemedizin gibt es jede Menge Nachholbedarf, von dem Compugroup Medical mittelfristig profitieren könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...