Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern waren mit u.a. BNP Paribas, Credit Agricole und UBS vorwiegend Financial-Emittenten am EUR-Credit-Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Damit sei dieser, nach einer rund zweitmonatigen, COVID-19 bedingten Pause für Bankemittenten von Senior-Anleihen neu eröffnet worden. BNP Paribas habe eine EUR 1,25 Mrd. Senior Non Preferred (SNP) Anleihe bei MS+135 BP (9NC8) gepreist ebenso wie Credit Agricole (EUR 1,5 Mrd., MS+125 BP, 6NC5). UBS habe eine EUR 2 Mrd. Senior Anleihe bei MS+110 BP (3J) platziert. Bei allen Deals habe das Pricing gegenüber den ersten Preisindikationen (IPTs) deutlich eingezogen werden können. ...

