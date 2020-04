FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewinnmitnahmen an den europäischen Börsen beschleunigen sich am Mittwochmorgen. Händler sprechen von Verunsicherung im Vorfeld des virtuellen G20-Treffens und der deutschen Entscheidung über mögliche Lockerungen der Auflagen in der Coronakrise. Insbesondere institutionelle Anleger kauften daher aktuell nicht, heißt es weiter. Der DAX fällt um 1,4 Prozent auf 10.543 Punkte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2020 03:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.