Am morgigen Donnerstag lädt Airbus zur Hauptversammlung nach Amsterdam, Geschäftszahlen zum ersten Quartal werden erst am 29. April erwartet. Dennoch gibt es bereits heute gute Neuigkeiten, darunter eine von der US-Fluggesellschaft Delta Air. Dem Aktienkurs von Airbus hilft das am Vormittag jedoch nicht. Was ist da los?Es wird eine ungewöhnliche HV: Vorstand und Management werden nicht vor Ort sein, geleitet wird das Aktionärstreffen am 16. April von einem niederländischen Anwalt. Anteilsinhaber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...