Auch die skandalumwitterte Wirecard verfügt über jede Menge Corona-Phantasie. Das Unternehmen mit Sitz in Aschheim in der Nähe von München ist ein Spezialist für das bargeldlose Zahlen. Die Pandemie sorgt für einen gewaltigen Wachstumsschub. Niemand mehr will in den Geschäften mit schmutzigen Geldscheinen hantieren. Stattdessen sollen die Transaktionen per Karte oder Smartphone am besten ganz ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...