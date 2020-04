In einem Blogpost gab die Versionierungsplattform am Dienstag einige erfreuliche Änderungen seiner Preismodelle bekannt. Der im kostenfreien Profil enthaltene Funktionsumfang wurde erweitert, Teams und Enterprise sind jetzt deutlich günstiger. Die Versionierungsplattform GitHub hat ihre Tarife überarbeitet. Das kostenfreie Nutzerprofil bietet ab jetzt deutlich mehr Features, die vorher zahlenden Kunden vorbehalten waren. Neu ist etwa, dass die Anzahl der an einem Repo mitarbeitenden Entwickler und Entwicklerinnen auch für Nutzer der kostenfreien Version ab jetzt nicht mehr begrenzt wird. Das gilt auch für Teams, die den Dienst für ...

