JPMorgan: Scharfer Gewinneinbruch - Kommt die Bank gestärkt aus der Krise?

Die Coronavirus-Krise schlägt sich auch in den jüngsten Geschäftszahlen von JPMorgan Chase & Co. (WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005) nieder. Die größte US-Bank hat im ersten Quartal wegen hoher Rückstellungen für drohende Kreditausfälle im Vergleich zum Vorjahr einen Gewinnrückgang von 70 Prozent auf 2,9 Mrd. US-Dollar verzeichnet, wie der Konzern am Dienstag in New York bekanntgab.

Hohe Rückstellungen

Wegen der Coronavirus-Pandemie bildete das im Dow Jones notierte Unternehmen Rückstellungen in Höhe von 8,3 Mrd. US-Dollar für ausfallbedrohte Kredite. Dieser Sicherheitspuffer war damit rund fünfeinhalb Mal so hoch wie im Jahr zuvor. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um der Welt zu helfen, sich von dieser globalen Krise zu erholen", kündigte Konzernchef Jamie Dimon an.

