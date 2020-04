Hannover (www.anleihencheck.de) - Während in der vergangenen Berichtswoche noch drei Emissionen im Volumen von EUR 4,75 Mrd. von französischen Emittenten an den Markt gebracht wurden, hat in der laufenden Berichtswoche lediglich die Bank of Nova Scotia den Markt in Anspruch genommen und die vor vier Wochen emittierte BNS 0.375% 03/10/23 getapt, so Matthias Melms, CIIA, CCrA, und Henning Walten, CIIA bei NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...