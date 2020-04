96.522 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 10,21 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -1.88% vs. last gabb, -23.29% ytd, +25.10% seit Start 2013 . Bei unserer Position ams hört man aus Marktkreisen, dass Leerverkäufer ihre Positionen zurückfahren. Der spekulative Hintergrund: Nachdem sich UBS und HSBC zu einer Aktionärsgruppe zusammengeschlossen haben, setze sich die Erkenntnis durch, dass sich die beiden mit der Kapitalerhöhung betrauten Banken nicht so schnell von ihrem Aktienpaket trennen würden, Am 28.4. kommen jedenfalls die ams-Zahlen und da war ja das Unternehmen ...

