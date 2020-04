NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Scout24 von 58 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Wegen der Corona-Krise habe sie hinsichtlich der Gewinnziele des Online-Marktplatzbetreibers Bedenken, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie selbst reduzierte ihre Erwartungen an das operative Ergebnis für 2020 um elf Prozent. Zwar werde der Anteil der kostenlosen Privatanzeigen zunehmen, glaubt die Expertin. Die Zahl der professionellen Makler dürfte auf der Plattform aber sinken./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 17:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 00:16 / ET



ISIN: DE000A12DM80

