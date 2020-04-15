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WKN: A0M887 ISIN: BMG7300G1096 Ticker-Symbol: 4PC 
Frankfurt
15.04.20
12:34 Uhr
1,095 Euro
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Nahrungsmittel/Agrar
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