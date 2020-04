Das EU-Parlament will sich am Donnerstag in einer Resolution für die Ausgabe von Coronabonds aussprechen, die durch das EU-Budget gedeckt werden. Der Initiative der sozialdemokratischen S&D-Fraktion wollen sich die Europäische Volkspartei, die liberale Fraktion Renew Europe und die Grünen anschließen, sagte SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder am Mittwoch in einem Online-Pressegespräch.Auch einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...