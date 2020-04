15.04.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) schien im frühen Handel "noch einen draufzusetzen" - am frühen Morgen sah man bereits Kurse von 123,96 EUR auf Tradegate um 08:46 Uhr - mittlerweile ging es mit dem Gesamtmarkt zurück - wieder unter 120,00 EUR auf aktuell 119,72 EUR (12:26 Uhr). Die heutige Meldung im Bundesanzeiger zeigt eine weiter irritierende Entwicklung: Der Hedgefonds Viking Global Investors hat seine erstmalig am 02.04.2020 die Meldegrenze von 0,50 überschreitende Shortposition (0,57%) weiter erhöht: Am 09.04. auf 0,80 % und schließlich gestern auf 0,95 % - da ist wohl einges ...

