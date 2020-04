Saudi Arabien hat sich letzte Woche mit einer Milliarde USD an europäischen Ölkonzernen beteiligt: Royal Dutch Shell, Total, Enel und Equinor (Norwegen). Ich gehe daher davon aus, dass eine Fördermengenkürzung durch große Zugeständnisse der Saudis ermöglicht wird, was den Ölpreis weiter antreiben wird und somit insbesondere auch der US-Börse hilft.Weitere Informationen zu der Wochenperformance der wichtigsten Indizes können Sie in Kapitel 02 meiner neuen Börsenbrief Ausgabe finden: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1737ch02(Ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...