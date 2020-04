Knapp 30 Prozent ist die Aktie von Amazon in diesem Jahr gestiegen. Der S&P 500 hat seit Jahresanfang 17 Prozent eingebüßt. Trotz der Outperformance sieht Milliardär und Investor Mark Cuban das Potenzial des Titels noch längst nicht ausgereizt. "Amazon hebt an der Börse ab - und das wird die Aktie auch weiter tun", so Cuban im CNBC-Interview."Die Amazon-Aktie wird weiter steigen, steigen, steigen", so Cuban. "Leute, die bis jetzt ein Problem mit Amazon hatten, haben sich in der Krise sehr wahrscheinlich ...

