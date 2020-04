BANGKOK (dpa-AFX) - Thailand verlängert wegen der Corona-Krise die Einstellung des internationalen Passagierflugverkehrs um zwei Wochen bis zum 30. April. Ausnahmen gelten weiter für Fracht-, Hilfs-, Rückhol- und Militärflüge, wie das Luftfahrtamt am Mittwoch mitteilte. In Thailand gilt seit dem 26. März der Ausnahmezustand. Bisher wurden dort 2643 Coronavirus-Fälle verzeichnet.



Normalerweise würde das buddhistische südostasiatische Land gerade das Neujahrsfest Songkran feiern - es wurde aber wegen der Pandemie abgesagt. Deshalb gibt es derzeit auch deutlich weniger Reiseverkehr auf den Straßen. Das Gesundheitsministerium verzeichnete im Vergleich zu Songkran-Tagen in den Vorjahren nur etwa ein Drittel der Unfälle und ein Sechstel der Anzahl der Verkehrstoten. Inlandsflüge sind in Thailand weiter erlaubt, aber viele Fluggesellschaften haben ihren Betrieb eingestellt./kkd/DP/mis