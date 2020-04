NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Tesla mit "Buy" und einem Kursziel von 864 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Tesla sei klarer Marktführer beim Absatz von Elektroautos, aber auch bei den Batterie-Reichweiten, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Führungsposition dürften die Amerikaner noch für lange Zeit innehaben./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 18:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



US88160R1014

