Alle Aufgaben welche in der Spritzgießfertigung in Zusammenhang mit einer Waage stehen, sind in einer Applikation zusammen gefasst. Entsprechend dem Arbeitsablauf sind dies die Bestimmung des Masterbatch-Anteils zur Einfärbung des Kunststoffs im Prozess, Ermittlung der Nachdruckzeit zur Reduzierung des Energiebedarfs, Überwachung des Formteilgewichts in der Produktion zur Qualitätssicherung, Berechnung ...

