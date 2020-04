Tesla 2.30% Amos2003 (AMOSWELT): GOLDMAN STARTET TESLA MIT 'BUY' - ZIEL 864 USD (15.04. 12:37) >> mehr comments zu Tesla: www.boerse-social.com/launch/aktie/tesla_motors_inc UnitedHealth 2.08% Amos2003 (AMOSWELT): Beim größten US-Gesundheitsdienstleister und Krankenversicherer UnitedHealth hat die Corona-Pandemie im ersten Quartal nur leicht auf die Gewinne gedrückt. Zwar will der Konzern seinen Gewinn je Aktie weiterhin von 14,33 US-Dollar im Vorjahr auf 15,45 bis 15,75 US-Dollar in diesem Jahr steigern. In den ersten drei Monaten stand hier jedoch im Vorjahresvergleich zunächst ein leichter Rückgang von 3,56 auf 3,52 Dollar je Aktie zu Buche. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sank insgesamt um gut zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...