WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität im verarbeitenden Sektor des Bundestaats New York ist im April viel schwächer als erwartet gewesen. Der von der New York Fed erhobene Empire State Manufacturing Index fiel auf ein Allzeittief von minus 78,2 (März: minus 21,5) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 32,5 prognostiziert. Der Index der Auftragseingänge sank auf minus 66,3 (minus 9,3) Punkte, der Beschäftigungsindex auf minus 55,3 (minus 1,5) und der Index der erzielten Preise auf minus 8,4 (plus 10,1) Punkte.

April 15, 2020 08:36 ET (12:36 GMT)

