Das US-amerikanische Softwareunternehmen Bizagi hat heute mit "CoronaPass" eine digitale Lösung vorgestellt, mit der sich eine wichtige Lücke im Kampf gegen das Coronavirus schließen lässt. Über die Möglichkeit zum Nachweis einer COVID-19-Immunität auf Basis der weltweit zunehmenden Antikörpertests sollen Regierungen, Organisationen des Gesundheitswesens und Unternehmen in die Lage versetzt werden, sowohl den Schutz der Bevölkerung als auch die Wiederaufnahme sozialer und wirtschaftlicher Aktivitäten zu gewährleisten. Denn solange kein Impfstoff für COVID-19 entwickelt, zugelassen und allgemein zugänglich ist, wird die Rückkehr zum normalen Alltag vor allem davon abhängig sein, wie gut sich feststellen und dokumentieren lässt, wer mit COVID-19 infiziert wurde und entsprechende Immunität aufgebaut hat. "Das Thema Corona-Immunität beschäftigt nach wie vor die Wissenschaft. Nichtsdestotrotz ist bereits jetzt offensichtlich, dass die Validierung und Verwaltung von Testergebnissen von entscheidender Bedeutung sein werden, um zur Normalität im Alltag und Geschäftsleben zurückzufinden und dabei gleichzeitig die Risikogruppen innerhalb der Gesellschaft vor dem Virus zu schützen", so Gustavo Gomez, Geschäftsführer von Bizagi. Mithilfe von CoronaPass können Anwender auf der Grundlage ihrer serologischen Testergebnisse, die das Vorhandensein der spezifischen IgM-IgG-Antikörper belegen, einen "Pass" beantragen. Entsprechend der Prüfung und Freigabe erhalten sie anschließend einen CoronaPass-QR-Code, der auf mobilen Geräten gespeichert (ähnlich dem Herunterladen einer Bordkarte) oder ausgedruckt und auf Verlangen beispielsweise gegenüber Behörden vorgelegt werden kann. Durch die Lösung lassen sich die Ängste auf Seiten der besonders gefährdeten Personengruppen effektiv abbauen. Über einschlägige Zertifizierungen und Nachweise zur Immunität sind Menschen, die an vorderster Front arbeiten, wieder risikolos einsetzbar und können zur gewohnten Routine übergehen. Die wirtschaftlichen und psychologischen Auswirkungen der derzeitigen Isolation und sozialen Distanzierungsmaßnahmen können reduziert werden, ohne das Risiko für die bisher nicht-infizierte Bevölkerung zu erhöhen. "Immer mehr Länder weltweit arbeiten an der Einführung bzw. Ausweitung von Antikörpertests. Daher ist es jetzt an der Zeit, Wege zu finden, um diejenigen, die auf Basis unseres aktuellen Erkenntnisstandes zum Virus keine Gefahr mehr darstellen, leichter identifizieren zu können", so Gomez. "CoronaPass sorgt dafür, dass Mitarbeiter an vorderster Front - wie beispielsweise Pflegekräfte, die mehr denn je gebraucht werden - nach nachgewiesener Immunität an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können, ohne dass sich andere in Gefahr fühlen - egal ob es sich dabei um Kollegen, Patienten oder Kunden handelt. CoronaPass fußt auf Bizagis bewährter und vertrauenswürdiger Cloud-Automatisierungsplattform, die als Microsoft-Azure-basierte Lösung vor allem mit Skalierbarkeit und der Einhaltung branchenspezifischer, nationaler wie globaler Standards und Vorgaben punktet. Die Sicherheit der Prozessanwendungen und Daten der Nutzer steht im Fokus und so erfüllt auch CoronaPass hohe Sicherheitsstandards und spezifische Marktregularien - einschließlich ISO 27001, FedRAMP, HIPPA oder DSGVO. Um der Lösung in Deutschland den Weg zu bahnen, setzt Bizagi auf die Zusammenarbeit mit namhaften Partnern. So hat beispielsweise die international tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst &Young (EY) als eines der ersten Unternehmen den Einsatz von CoronaPass beschlossen. Mit der Einführung sollen sowohl die eigene Belegschaft als auch weitere Firmen dabei unterstützt werden, gewohnte Arbeitsroutinen wieder aufzunehmen. Zudem laufen Gespräche mit weiteren Organisationen. Von Vorteil ist in dem Zusammenhang sicher auch, dass Bizagi bereits einige der größten deutschen Unternehmen zu seinem Kundenkreis zählt. Weitere Informationen stehen auf der Webseite zu CoronaPass zur Verfügung: www.coronapass.org Über Bizagi Ziel von Bizagi ist es, den digitalen Wandel voranzutreiben. Da jede Organisation auf Prozessen beruht, bietet das Unternehmen Lösungen, mit denen sich Menschen, Anwendungen, Geräte und Informationen schnell und agil miteinander verbinden lassen. Angetrieben von einer Community mit über einer Million Downloads und mehr als 1.000 Unternehmenskunden in über 50 Ländern, zeichnet sich Bizagi nicht zuletzt durch das innovative und attraktive Preismodell seiner Plattform für intelligente Prozessautomatisierung aus. Diese zählt laut Branchenanalysten wie Gartner, Forrester und IDC zu den führenden Lösungen im Markt. 