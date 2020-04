Terminmarkt: Die relative Stärke hält an Der Preis stieg zum Stichtag der Datenerhebung am 7. März um 102$, während die Spekulanten netto ihre Longposition sogar um 8,3 Tsd. Kontrakte reduzierten. Dies zeigt, dass die fundamentale Nachfrage weiterhin extrem stark ist und ein deutliches Defizit am Markt herrscht, das den Preis immer weiter nach oben treiben kann. Die Daten der BIG4 deuten auf eine zusätzliche Manipulation über den Terminmarkt hin. Das Sentiment ist weiterhin bullisch gestimmt und ...

