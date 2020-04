* Auf dem Weg zur Bruchstelle des Währungssystems* Goldhausse erneut bestätigt - neues Allzeithoch in US-Dollar in Sicht* Wichtige Entscheidung bei den Goldminenaktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Versäumnisse bei Behörden mit Sicherheitsaufgaben

Liebe Leser,



aus fundamentaler Sicht habe ich Gold auch hier in meinem Marktkommentar schon seit geraumer Zeit als ein absolutes Muss und Basisinvestment für jeden konservativen Anleger bezeichnet. Begründet habe ich diese Empfehlung mit der seit Jahren und weltweit völlig unseriösen und verantwortungslosen Geld- und Staatsschuldenpolitik.



Dabei habe ich die oftmals belächelte Prognose ausgesprochen, dass in der nächsten Krise endgültig alle Dämme brechen und keine Gesetze mehr beachtet würden. In genau dieser Situation befinden wir uns jetzt: Die Staatsschulden gehen weltweit durch die Decke, und finanziert werden sie durch das Heißlaufen der Gelddruckmaschinen.

