Überraschend schwache Wirtschaftsdaten und schwache Q1-Zahlen von weiteren US-Banken lassen die Anleger an der Wall Street heute in Deckung gehen. Am Dienstag war der Dow Jones noch wegen niedrigerer Infektionszahlen kräftig gestiegen, für den Mittwoch signalisieren die Futures hingegen Verluste in der Eröffnungsphase von mehr als 400 Punkten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

