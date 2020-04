Die Umsätze der US-Einzelhändler sind im März wegen der Corona-Krise in Rekordtempo eingebrochen. Sie fielen um 8,7 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Statistik 1992. Von Reuters befragte Ökonomen waren von einem Minus von acht Prozent ausgegangen.

