DJ DGAP-HV: 4SC AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.05.2020 in Planegg-Martinsried mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: 4SC AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 4SC AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.05.2020 in Planegg-Martinsried mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-04-15 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 4SC AG Planegg Wertpapier-Kennnummer A14KL7 ISIN DE000A14KL72 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der 4SC AG, die am Freitag, den 8. Mai 2020, um 11:00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet. Die virtuelle Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre aus den Geschäftsräumen der 4SC AG, Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg-Martinsried, live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.4sc.de/investoren/hauptversammlung übertragen. *Tagesordnung* TOP Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und 1: des gebilligten Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuches jeweils zum 31. Dezember 2019 sowie des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019, einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 des Handelsgesetzbuches und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuches am 13. März 2020 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung ist deshalb nicht erforderlich. Die vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen. TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des 2: Vorstands für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des 3: Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. TOP *Beschlussfassung über die Bestellung des 4: Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuches für das am 31. Dezember 2020 ablaufende Geschäftsjahr zu bestellen. Der Abschlussprüfer wird auch zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2020 gemäß § 115 Abs. 5 WpHG (gegebenenfalls i.V.m. § 117 WpHG) bestellt. TOP *Beschlussfassung über Änderungen der 5: Satzung in § 15 Abs. 5 (Sitzungsort und Einberufung) und § 4 Abs. 2 und Abs. 3 (Bekanntmachungen) zur Anpassung an Gesetzesänderungen* Die Anforderungen für den zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts zu erbringenden Nachweis wurden durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) geändert. Bei Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften soll nach dem geänderten § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG zukünftig für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder der Ausübung des Stimmrechts der Nachweis des Letztintermediärs gemäß dem neu eingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichen. Nach § 15 Abs. 5 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft hat entsprechend der bisherigen gesetzlichen Regelung in § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder der Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut zu erfolgen. Darüber hinaus wurden durch das ARUG II auch die Regelungen über Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder in § 125 AktG und die Übermittlung der entsprechenden Mitteilungen geändert und in diesem Zuge unter anderem auch der bisherige § 128 AktG gestrichen. § 4 Abs. 2 Satz 2 der Satzung, der entsprechend den bisherigen Regelungen die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 i.V.m. § 128 Abs. 1 AktG sowie nach § 125 Abs. 2 AktG auf den Weg der elektronischen Kommunikation beschränken sowie die in Satz 3 von § 4 Abs. 2 der Satzung vorgesehene Ermächtigung des Vorstands, auch auf anderem Weg zu übermitteln, sind damit überholt. Das ARUG II ist zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Die Änderungen des § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG, der neu vorgesehene § 67c AktG und die Änderungen des § 125 AktG sowie Streichung von § 128 AktG finden nach der Übergangsvorschrift zum ARUG II erst ab dem 3. September 2020 und erstmals auf Hauptversammlungen Anwendung, die nach dem 3. September 2020 einberufen werden. Sie werden damit bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Gesellschaft anwendbar sein. Um eine Abweichung zwischen den Satzungsregelungen und den gesetzlichen Regelungen zu vermeiden, soll bereits jetzt eine Anpassung der Satzung beschlossen werden, wobei der Vorstand durch eine entsprechende Anmeldung zum Handelsregister sicherstellen soll, dass die Satzungsänderungen nicht vor dem 3. September 2020 wirksam werden. Zudem soll in diesem Zuge auch der Verweis in § 4 Abs. 3 der Satzung auf die Regelung in § 27a Abs. 1 WpHG angepasst werden auf die durch das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz mit Wirkung zum 3. Januar 2018 erfolgte Neunummerierung der Paragraphen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Der bisherige § 27a WpHG wurde ohne inhaltliche Änderung umnummeriert in § 43 WpHG (Mitteilungs- und Meldepflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: a) § 15 Abs. 5 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: '(5) Die Aktionäre müssen außerdem die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes nachweisen. Hierfür reicht ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der hierfür in der Einberufung mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für den Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes vorgesehen werden.' b) § 4 Abs. 2 Sätze 2 und 3 der Satzung werden ersatzlos gestrichen. c) § 4 Abs. 3 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: '(3) § 43 Abs. 1 WpHG findet auf die Gesellschaft keine Anwendung.' d) Der Vorstand wird angewiesen, die Änderungen der Satzung in § 15 Abs. 5 und § 4 Abs. 2 gemäß lit. a) und b) so zum Handelsregister anzumelden, dass die Eintragung erst nach dem 3. September 2020 erfolgt. TOP *Beschlussfassung über die Änderung von § 16 6: Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung)* Die Regelung zum Versammlungsleiter der Hauptversammlung in § 16 Abs. 1 der Satzung sieht vor, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der rangnächste anwesende Stellvertreter oder ein sonstiges, vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Mitglied den Vorsitz in der Hauptversammlung hat, für den Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, hat eine Wahl des Versammlungsleiters durch die Hauptversammlung zu erfolgen. Diese Regelung soll flexibilisiert werden und auch die Möglichkeit vorgesehen werden, dass bereits im Vorfeld ein außenstehender Dritter mit der Versammlungsleitung betraut werden kann. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: § 16 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: '(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sofern dieser kein anderes Aufsichtsratsmitglied oder einen Dritten zum Vorsitzenden bestimmt. Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch eine

von ihm bestimmte Person den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter von den anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern, wenn keine Aufsichtsratsmitglieder anwesend sind, durch die Hauptversammlung gewählt. Wählbar sind sowohl Mitglieder des Aufsichtsrats als auch Dritte.' TOP *Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen 7: Genehmigten Kapitals 2020/I mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)* Das von der Hauptversammlung am 25. August 2017 beschlossene Genehmigtes Kapital 2017/I gemäß § 5 Abs. (7) der Satzung in Höhe EUR 15.324.256,00 (entsprechend 50 % des damaligen Grundkapitals) wurde durch die im Juli und November 2019 durchgeführten Bezugsrechts-Barkapitalerhöhungen vollständig aufgebraucht. Die Satzung enthält daher derzeit kein genehmigtes Kapital mehr. Um der Gesellschaft auch künftig ausreichend Handlungsoptionen und die notwendige Flexibilität bei ihrer Finanzierung und dem weiteren Wachstum zu geben, soll ein neues genehmigtes Kapital mit einem Volumen von insgesamt (entsprechend 50 % des derzeitigen Grundkapitals) beschlossen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Es wird ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 22.986.384,00 EUR geschaffen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Hierzu wird § 5 der Satzung um einen neuen Absatz 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt: '(7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. Mai 2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 22.986.384,00 EUR gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 22.986.384 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen: (i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; (ii) wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet und der rechnerisch auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt die Grenze von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch - wenn dieser Betrag geringer ist - im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung überschreitet. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die (a) während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert wurden, sowie die (b) zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen "Schuldverschreibungen") ausgegeben wurden oder noch werden, sofern die entsprechenden Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu Ihrer Ausnutzung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden; (iii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder noch werden, bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder bei Erfüllung einer Wandlungs- bzw. Optionspflicht neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren zu können, sowie soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten bzw. Gläubigern von mit Wandlungs- bzw. Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionäre zustehen würde; (iv) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere - aber ohne Beschränkung hierauf - zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Patenten und Lizenzen oder sonstigen Vermögensgegenständen (einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften) oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen; (v) beschränkt auf einen anteiligen Betrag von insgesamt 200.000,00 EUR , um Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr im Sinne von § 15 AktG verbundenen in- und ausländischen Unternehmen unter Ausschluss der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und der Geschäftsführungen verbundener Unternehmen auszugeben (Belegschaftsaktien). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dieses Geschäftsjahres gefasst worden ist. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2020/I und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem Genehmigten Kapital 2020/I anzupassen.' *Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 vor, ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 22.986.384,00 EUR mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu beschließen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Der Vorstand erstattet der für den 8. Mai 2020 einberufenen Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den vorliegenden schriftlichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der

Ausgabe der neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2020/I. _Überblick über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/I im Geschäftsjahr 2019_ Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. August 2017 hatte den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24. August 2022 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.324.256,00 EUR gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 15.324.256 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen und dabei in näher bestimmten Fällen, u.a. für Spitzenbeträge, auch das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Aktien auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2017/I) und hierzu einen neuen Absatz 7 in § 5 der Satzung eingefügt. Wie auch bereits im Geschäftsbericht 2019 berichtet, wurde das Genehmigte Kapital 2017/I im Rahmen von zwei im Geschäftsjahr 2019 durchgeführten Bezugsrechts-Barkapitalerhöhungen mit einem Brutto-Emissionserlös von insgesamt rund 33,4 Mio. EUR vollständig wie folgt aufgebraucht: Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 11. Juni 2019 zur Finanzierung der weiteren Entwicklung der beiden Medikamentenkandidaten Resminostat und Domatinostat eine Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu 15.324.256,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 15.324.256 neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2017/I mit mittelbarem Bezugsrecht für die Aktionäre im Bezugsverhältnis von 2:1 (d.h. zwei bestehende Aktien berechtigten zum Bezug einer neuen Aktie) beschlossen. Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Zeitraum vom 13. bis zum 26. Juni 2019 zum Bezug angeboten. Um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen, wurde dabei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen. Der Bezugspreis wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 21. Juni 2019 auf 2,37 EUR je neue Aktie festgelegt, was einem Abschlag gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der 4SC-Aktie im XETRA-Handel im Referenzzeitraum 13. bis 20. Juni 2019 von 10 % entsprach. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung wurden insgesamt 4.676.703 neue Aktien bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen zum Preis von 2,37 EUR platziert und damit ein Bruttoemissionserlös von rund 11 Mio. EUR erzielt. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 2. Juli 2019 im Handelsregister eingetragen. Am 7. Oktober 2019 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Finanzierung der weiteren Entwicklung des zweiten Medikamentenkandidaten, Domatinostat, die grundsätzliche Umsetzung einer weiteren Bar-Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2017/I um bis zu 10.647.553,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.647.553 neuen Aktien zum Bezugspreis von 2,10 EUR je neuer Aktie beschlossen. Der Bezugspreis reflektierte den damaligen Marktpreis der 4SC-Aktie angemessen und lag oberhalb des VWAP der 4SC-Aktie zum damaligen Zeitpunkt. Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 3:1 (d.h. drei bestehende Aktien berechtigten zum Bezug einer neuen Aktie) im Zeitraum vom 28. Oktober bis 11. November 2019 zum Bezug angeboten. Auch bei dieser Kapitalerhöhung wurde das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung wurden alle 10.647.553 angebotenen Aktien platziert und damit ein Bruttoemissionserlös von rund 22,4 Mio. EUR erzielt. Die Altaktionärinnen der Gesellschaft, Santo Holding (Deutschland) GmbH und ATS Beteiligungsverwaltung GmbH haben dabei jeweils die ihnen zustehenden Bezugsrechte vollständig ausgeübt; zudem wurde ihnen der wesentliche Teil der verbliebenen neuen Aktien zugeteilt. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 14. November 2019 im Handelsregister eingetragen und damit erfolgreich abgeschlossen. _Neues Genehmigtes Kapital 2020/I_ Um der Gesellschaft weiterhin ausreichende Handlungsoptionen und die notwendige Flexibilität bei ihrer Finanzierung und dem weiteren Wachstum zu geben, soll unter Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Rahmens ein bis zum 7. Mai 2025 laufendes neues genehmigtes Kapital in Höhe von 22.986.384,00 EUR , entsprechend 50 % des derzeit bestehenden Grundkapitals, beschlossen werden. Die 4SC AG muss jederzeit in der Lage sein, in den sich wandelnden Märkten im Interesse der Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können, um generisches wie auch strategisches Wachstum zu ermöglichen. Der Vorstand sieht es deshalb als seine Pflicht an, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft - unabhängig von konkreten Ausnutzungsplänen - stets über die notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügt. Da die Entscheidungen über die Deckung eines Kapitalbedarfs oder das Wahrnehmen einer strategischen Option in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlungen abhängig ist. Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rechnung getragen. Als gängigste Anlässe für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind neben der ausreichenden Deckung des Liquiditätsbedarfs auch die Stärkung der Eigenkapitalbasis, die Finanzierung von Beteiligungserwerben, die Beteiligung von strategischen Partnern sowie die strategisch wichtige Möglichkeit zum Erwerb von Patenten oder Lizenzen zu nennen, um auch nicht-generische Wachstumsoptionen sinnvoll und zeitgerecht wahrnehmen zu können. Die Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020/I orientiert sich entsprechend der üblichen Praxis an der gesetzlich vorgesehenen Höchstlaufzeit von fünf Jahren (§ 202 Abs. 2 S. 1 AktG), um der Gesellschaft insoweit zeitliche Flexibilität zu gewähren. Der weitere Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. Dies umfasst, wie ausdrücklich klargestellt wird, insbesondere auch die Festlegung der Gewinnberechtigung der neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2020/I, die auch abweichend von der gesetzlichen Grundregel in § 60 Abs. 2 AktG, wonach sich der Beginn der Gewinnberechtigung neuer Aktien grundsätzlich nach dem Zeitpunkt der Einlageleistung richtet, festgelegt werden kann. Letzteres würde bei einer unterjährigen Aktienausgabe dazu führen, dass die neuen Aktien im Jahr ihrer Ausgabe zunächst noch eine von den bereits bestehenden Aktien abweichende Gewinnberechtigung haben. Durch die Rückbeziehung des Beginns der Gewinnberechtigung auf den Beginn eines Geschäftsjahres kann dies auch bei unterjähriger Ausgabe vermieden werden. Die neuen Aktien können dabei auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns dieses Geschäftsjahres gefasst worden ist. Dadurch kann bei der Ausgabe neuer Aktien im Zeitraum zwischen dem Ende eines Geschäftsjahres und der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung erreicht werden, dass die neuen Aktien von vornherein mit derselben Gewinnberechtigung ausgestattet sind wie die bereits bestehenden Aktien und hierdurch insbesondere auch von vornherein in den Handel mit den bestehenden Aktien einbezogen werden können. Hierdurch wird die Platzierung der neuen Aktien erleichtert. _Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss_ Den Aktionären steht bei der Ausnutzung des vorgeschlagenen neuen Genehmigten Kapitals 2020/I grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll jedoch die Möglichkeit haben, in bestimmten, nachfolgend näher erläuterten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen: (i) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge Der Vorstand soll die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Diese Ermächtigung dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch den Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Vorstand und Aufsichtsrat halten daher den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts für sachlich gerechtfertigt und unter Abwägung mit den Interessen der Aktionäre auch für angemessen. (ii) Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden Ausgabepreis Der Vorstand soll des Weiteren gemäß

April 15, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)