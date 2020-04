Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die Ergebniskennzahlen stärker verbessert, als von First Berlin erwartet. Demnach habe sich das EBITDA auf 31,6 Mio. Euro (GJ 2018: 16,5 Mio. Euro) erhöht, während das EBIT auf 19,0 Mio. Euro (GJ 2018: 7,8 Mio. Euro) gestiegen sei. Zudem schätze der Analyst das Geschäftsmodell als weitgehend unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie ein. Auf Basis einer "Sum-of-the-parts"-Bewertung, die auf DCF-Modellen für die einzelnen Segmente beruht, ermittelt der Analyst ein neues Kursziel von 5,00 Euro (zuvor: 4,00 Euro) und bestätigt das Votum "Add".

