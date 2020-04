Erfurt (ots) - Jede Menge Film- und Serienspaß bietet KiKA für die gemeinsame Zeit zuhause - auch nach den Osterferien im Programm und im KiKA-Player. Neben den täglichen Unterhaltungshighlights gibt es online Spiele und Anregungen für die ganze Familie sowie Tipps und Hilfestellungen für diese herausfordernde Zeit.Serien-Spaß vom 20. bis 24. AprilVom 20. bis 24. April 2020 sind nach den täglichen "Super Wings" (KiKA), jeweils von Montag bis Freitag wechselnde Highlight-Serienfolgen um 10:00 und ab 11:15 Uhr platziert: Beginnend am Montag, dem 20. April mit "Wickie und die starken Männer" und "Lassie" (beide ZDF), sind Dienstag "Belle & Sebastian" und "Wendy" (beide ZDF) anzutreffen, Mittwoch sind "Tib und Tumtum" (KiKA) und "H2O - Abenteuer Meerjungfrau" (ZDF) zu sehen, Donnerstag die "Power Players" und "Hexe Lilli" (beide WDR) und am Freitag "Das Dschungelbuch" (ZDF) und Dr. Croc und Yoyo aus "SimsalaGrimm" (NDR).Täglich neue Kino-Abenteuer vom 27. bis 30. AprilBeliebte Geschichten in Spielfilmlänge folgen vom 27. bis 30. April 2020 um 9:50 Uhr und ab 11:15 Uhr. "Ritter Rost - Das Schrottkomplott" und "Hanni und Nanni - Teil 1" sowie "Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult" und "Hanni und Nanni - Teil 2" (alle ZDF) sind montags und dienstags im KiKA-Programm. "Mullewapp - Eine schöne Schweinerei" (WDR) und "100% Coco" (KiKA) folgen am Mittwoch, bevor "Der kleine Rabe Socke 2 - Das große Rennen" (SWR) und "Hexe Lilli - Der Drache und das magische Buch" (WDR) am Donnerstag zu sehen sind.Angebote für alle Altersgruppen auf allen PlattformenKiKA wird auch weiterhin die besten und erfolgreichsten Angebote für diejenigen bereitstellen, die auch nach Ostern noch nicht in die Kita oder Schule gehen. Unter Gemeinsamzuhause sind bei kikaninchen.de und kika.de, in der Mediathek-App KiKA-Player oder der KiKANiNCHEN-App Spiele, Tipps und noch mehr Abwechslungsreiches hinterlegt. Neben unterhaltsamen Anregungen gibt KiKA mit einem "KUMMERKASTEN"-Programmelement am 19. April 2020 um 20:55 Uhr sowie bereits jetzt auf kika-kummerkasten.de Kindern Hilfestellung zum Thema Konflikte in der Familie und zeigt Anlaufstellen. Weitere Informationsangebote wie beliebte Wissensmagazine, Dokumentationen und Quizformate bündelt KiKA auf kika.de und im KiKA-Player unter "KiKA - besser.wissen".Eine aktuelle Übersicht über alle Programmangebote, Kurz- und Folgenbeschreibungen der Filme und Serien sowie Bildmaterial finden registrierte Nutzer*innen in der KiKA-Presselounge unter www.kika-presse.de. (http://www.kika-presse.de.)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4572076