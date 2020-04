Mainz (ots) - In Deutschlands Wohnzimmern wird zurzeit mehr gespielt denn je - und jetzt auch wieder zur Primetime im ZDF: Johannes B. Kerner präsentiert am Mittwoch, 22. April 2020, um 20.15 Uhr eine Spezialausgabe der Familienshow "Das Spiel beginnt!". Prominente Familien und Paare spielen in dieser Ausgabe gegeneinander.Seit Wochen sind Kindergärten, Schulen, Spiel- und Sportplätze geschlossen. Viele Eltern sind im Homeoffice, und die schulfreie Zeit in den eigenen vier Wänden kann ganz schön lang werden. Was also tun, wenn die Kinder beschäftigt werden wollen? Spielen.Zum großen Spieleabend im ZDF begrüßt Johannes B. Kerner vier Teams, bestehend jeweils aus einer prominenten Familie oder einem prominenten Paar, zum Wettstreit im Studio: Til Schweiger mit seiner Tochter Luna, Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger, Verona Pooth mit Sohn San Diego sowie Amira und Oliver Pocher.Die Teams spielen acht Spiele und ein großes Finalspiel im Studio. Erst im letzten Spiel entscheidet sich, wer den Spieleabend gewinnt. Das Siegerteam bekommt 15.000 Euro für einen guten Zweck. Gespielt werden Gesellschaftsspiele wie "Ubongo", "Memory", "Balla Balla", "Dobble" und "Hüpf mein Hütchen", aber auch Spiele zum Nachmachen und Mitmachen für die ganze Familie zu Hause. Johannes B. Kerner fordert die Zuschauer zu Beginn der Sendung auf, einige Haushalts-Gegenstände bereitzulegen, sodass sie zu Hause direkt mitspielen können.Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus entsprechen.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/spielPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/das-spiel-beginnt/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4572097