Der Goldpreis schielt nun Richtung 1.800 US-Dollar je Unze. Die düsteren Wirtschaftsprognosen der vergangenen Tage und das Hochfahren der Gelddruckmaschinen befeuern den Preis des Edelmetalls. Neue Marken werden ins Visier genommen!

1.800 Dollar-Marke im Visier!

Der Goldpreis ist gestern Nacht in der Spitze bis auf knapp 1.750 US-Dollar je Unze gestiegen. In Euro hat es ein neues Rekordhoch von fast 1.600 Euro je Unze erreicht. Dabei profitiert das Edelmetall von der weltweite Geldflut. Die Federal Reserve hatte zuletzt am Donnerstagabend ein neues Programm im Volumen von 2,3 Mrd. Dollar angekündigt. Inzwischen weiß man gar nicht mehr, wie viele parallele Maßnahmen der Notenbanken nun auf die Kapitalmärkte wirken. Dabei hält die Unsicherheit über die Folgen des Coronavirus weiter an. Auch wenn große Länder wie Deutschland oder Italien über den Höhepunkt scheinen, stehen die Fabriken vielerorts noch still. Und ein Hochfahren der Wirtschaft wird viel Zeit in Anspruch nehmen, wie zuletzt Vertreter der Automobilindustrie deutlich machten. Hinzu kommt, dass auch viele Regierungen derzeit Konjunkturprogramme hochfahren. Es wird weit mehr Geld gedruckt als zur Finanzkrise 2008/09. Und die Schulden werden massiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...