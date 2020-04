Die Amazon-Aktie notiert derzeit auf einem Allzeithoch. Gestern noch geschlossen bei 2.283 Dollar, notiert sie heute bei 2.261 Dollar. Egal ob sie jetzt ein paar Dollar darunter notiert. Die Aktie ist ganz oben. Seit Wiedereröffnung des Börsenhandels nach Ostern war das ein Anstieg von 240 Dollar. Wahnsinn, möchte man da sagen?

Amazon-Aktie profitiert doppelt

Die Amazon-Aktie profitiert derzeit wohl doppelt von der aktuellen Lage. Da wäre einerseits der weltweit regelrecht abgeschaltete Einzelhandel, mal abgesehen von Lebensmitteln und Medikamenten. Will man etwas einkaufen wie Elektronik, Haushaltswaren oder Ähnliches, kauft man derzeit wohl bei Amazon ein - oder zumindest oft (das war auch sichtbar in den Google Trends) Wichtiger noch: Nach dem Ende der Krise werden viele stationäre Einzelhändler in den kommenden Monaten wohl trotz Rettungsaktionen der Regierungen den Bach runtergehen.

Und nach und nach werden sich die Konsumgewohnheiten der Verbraucher noch stärker auf das Onlineshopping verlagern, als ohnehin schon. Denn wenn das Warenangebot im stationären Einzelhandel sinkt, wird man öfter sogar gezwungen sein online einzukaufen - und da wird Amazon immer mächtiger. Hatte das Unternehmen ...

