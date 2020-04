NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem starken Handelsgeschäft und Investmentbanking, dem jedoch eine etwas schwächere Entwicklung im Vermögensmanagement entgegengestanden habe./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 14:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 14:37 / BST



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



US38141G1040

GOLDMAN SACHS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de