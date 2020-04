Weiter fallende Ölpreise, schwache Einzelhandelsdaten aus den USA und schlechte Zahlen von sich vor Kreditausfällen fürchtenden US-Banken riefen den Anlegern heute in Erinnerung, dass zwischen dem derzeitigen Zustand der Realwirtschaft und dem, was durch die hohe Liquidität einmal geschaffen werden könnte, noch eine gewaltige Lücke klafft. Der in den vergangenen Tagen geweckten Fantasie der Anleger in Erwartung einer baldigen schrittweisen Normalisierung des täglichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...