Die US-Börsen in New York verloren am Freitag deutlich an Wert und schlossen im Minus. Neben der Angst vor einer zweiten Ansteckungswelle bereiteten den Anlegern vor allem die politische Hängepartie um das Corona-Hilfspaket und die zunehmenden Spannungen im Streit zwischen Washington und Peking Sorgen.Dow Jones Industrial fiel auf 27.657 (-0,9%) Punkte und steuerte damit auf ein leichtes Wochenminus hin. Am Montag hatten noch Fusionen und Übernahmen die Stimmung aufgeheizt, doch an den darauf folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...