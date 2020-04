EL SEGUNDO, Kalifornien, April 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von JES3plus V1R0 bekannt, der ersten Version seines Produkts auf Basis des z/OS JES3-Spooling-Subsystems von IBM. Im Oktober 2019 lizenzierte Phoenix Software den Quellcode für JES3 und bietet Kunden, die bei JES3 bleiben möchten, so eine Lösung.



Diese erste Version ist eine steckkompatible Lösung, die in praktisch jeder Hinsicht identisch mit z/OS JES3 V2R4 ist. Das bedeutet:

User-Exits sollten weiterhin unverändert funktionieren.

Quelländerungen (falls vorhanden) sollten weiterhin unverändert funktionieren.

Die Nachrichtenautomatisierung sollte unverändert funktionieren.

Anwenderbefehle sollten unverändert bleiben.

Die Job-, Geräte- und Band-High-Wasserzeichen-Einstellungen sollten weiterhin unverändert funktionieren.

Die NJE- und RJP-Partnerinteraktionen mit Ihren Systemen sollten unverändert bleiben.

DevTest- und Produktions-JCL sollten weiterhin unverändert funktionieren.

Die Verfahren zur Produktionskontrolle sollten unverändert funktionieren.

Nachverarbeitungs-Scripts für die Ausgabe sollten unverändert funktionieren.

Die oft überlegenen Leistungsmerkmale von JES3 sollten unverändert bleiben.

"Heute ist ein aufregender Tag für die JES3-Community", so Ed Jaffe, Chief Technology Officer bei Phoenix Software International. "JES3plus V1R0 wird derzeit in großen und kleinen Testumgebungen auf der ganzen Welt betrieben. Im Namen von uns allen bei Phoenix Software möchte ich mich bei unseren frühen Kunden und ISV-Partnern bedanken, die zum Erfolg dieser Einführung beigetragen haben. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft über viele Jahre während dieser einzigartigen Reise."

Unternehmen, die von JES3 von IBM auf JES3plus von Phoenix Software migrieren möchten, können JES3plus in derselben sysplex/JESPlex installieren, wie ihre aktuelle JES3-Installation, was eine einfache Migration ermöglicht, unabhängig von der Implementierung oder der Komplexität der Umgebung. JES3plus V1R0 wird auf allen von IBM unterstützten z/OS-Versionen unterstützt und kann mit einer herkömmlichen SMP/E-Installation oder z/OSMF-Softwareverwaltung installiert werden.

JES3plus unterstützt ISV-Produkte (Independent Software Vendor, unabhängiger Softwareanbieter), die sich mit JES3-Technologie verbinden können. ISV-Produkte sollten weiterhin unverändert mit JES3plus V1R0 funktionieren. Phoenix Software hat ein Partnerprogramm eingerichtet, mit dem ISVs auch in Zukunft JES3plus-Support für ihre Produkte erhalten können.

Die Einführung von JES3plus fällt mit der Einführung eines sicheren Support-Portals von Phoenix Software zusammen, das Kunden ein praktisches Gateway bietet, in dem sie Support-Fälle öffnen, prüfen und aktualisieren, ein personalisiertes x.509-Identitätszertifikat erstellen und herunterladen und andere Support-Aufgaben ausführen können. Darüber hinaus können Kunden den neuen RECEIVE ORDER-Server von Phoenix Software nutzen, um eine automatische, sichere und kontinuierliche Wartungsbereitstellung für JES3plus sowie für die JES-Verwaltungslösung von Phoenix Software (E)JES einzurichten.

Phoenix Software wird JES3plus in diesem Jahr durch eine kontinuierliche Bereitstellung funktional verbessern. Mit der zweiten Version, die für 2021 geplant ist, wird derselbe jährliche Veröffentlichungsplan wie für andere Produkte von Phoenix Software eingeführt. Ab der JES3plus-Version von 2021 werden im September jährliche Updates durchgeführt, um die Unterstützung neuer z/OS-Versionen vom ersten Tag an sicherzustellen, wenn diese allgemein verfügbar gemacht werden.

Weitere Informationen zum Angebot von Phoenix Software finden Sie unter www.PhoenixSoftware.com/jes3plus.htm.

Über Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. ist ein Unternehmen für die Entwicklung von Systemsoftware, das fortschrittliche Softwareanwendungen für Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Lösungen für moderne geschäftliche Herausforderungen.

Pressekontakt

news@phoenixsoftware.com

+1 310 338 0400