Umsatzmeldung Erstes Quartal 2020 und Beschlüsse der Generalversammlung



Gurit meldet einen Nettoumsatz von 136,1 Millionen CHF in Q1/2020

Der Nettoumsatz in den fortgeführten Geschäftsbereichen wuchs währungsbereinigt um 3,0% und ging in der Berichtswährung CHF gegenüber Q1/2019 um -2,6% zurück

Die Gurit-Teams haben die Herausforderungen des ersten Quartals 2020 im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie hervorragend gemeistert

Die Generalversammlung nimmt alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Traktanden an

Zürich, 15. April 2020 - Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) berichtet heute nicht-geprüfte Ergebnisse für das erste Quartal 2020. Der Nettoumsatz für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres stieg auf währungsbereinigter Basis um 0,9%, oder -4,6% in der Berichtswährung CHF im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Veräusserung von Automotive per 1. Februar 2020 hatte einen negativen Umsatzeinfluss von -3,1 Millionen CHF oder -2,1% auf den Nettoumsatz im Vergleich zum ersten Quartal 2019.

Die Coronavirus-Pandemie hat das Asiengeschäft von Gurit im ersten Quartal 2020 erheblich beeinträchtigt. Alle Business Units, insbesondere Tooling, litten unter Reise- und Lieferketteneinschränkungen, die sich auf den operativen Betrieb von Gurit und Kunden auswirkten. Unterdessen normalisiert sich die Situation in Asien weitgehend. Aber die Corona-Pandemie betrifft nun auch die westliche Hemisphäre, was schwerwiegendere Auswirkungen auf das Geschäft haben kann.

Composite Materials erzielte im ersten Quartal 2020 einen Nettoumsatz von 66,2 Millionen CHF. Dies entspricht einer Zunahme von 9,1% (währungsbereinigt: +15,2%) im Vergleich zu einem Nettoumsatz von 60,7 Millionen CHF im ersten Quartal 2019. Die asiatischen Betriebe mussten ihre Produktion deutlich reduzieren, blieben aber im ersten Quartal 2020 die meiste Zeit offen.

Kitting verzeichnete im Q1/2020 einen soliden Umsatz von 48,1 Millionen CHF. Dies ist eine Steigerung von 39,9% gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt: +48,8%). Die asiatischen Betriebe mussten ihre Produktion sehr deutlich reduzieren, konnten aber die meiste Zeit offenbleiben.

Tooling verzeichnete einen deutlichen Umsatzrückgang um -46,0% (währungsbereinigt: -42,5%) von 36,1 Mio. CHF im Vorjahr auf 19,5 Mio. CHF im ersten Quartal 2020. Die Corona-Virus-Situation verursachte Verzögerungen bei der Installation von Kundenprojekten, nicht stattfindende Inspektionen bei der Produktübergabe sowie Transportprobleme, die sich insgesamt sehr negativ auf das Geschäft auswirkten. Es kam nicht zu Projektstornierungen relevanten Umfangs, sondern zu erheblichen Verschiebungen von Kundenprojekten ins zweite und dritte Quartal 2020. Da sich die Situation in China normalisiert, wird Tooling nun aufholen.

Aerospace verzeichnete in einem schwierigen Marktumfeld einen Rückgang von -6.8% (währungsbereinigt -3.3%) auf 13.4 Mio. CHF.



Die nicht weitergeführten Composite Components verzeichneten einen Rückgang um -68,0% (währungsbereinigt: -66,1%) auf 1,4 Millionen CHF. Das Autoteilegeschäft wurde per 1. Februar 2020 verkauft.

Nettoumsatz Erstes Quartal in mCHF Q1

2020 Q1

2019 Varianz

in CHF Varianz zu konst. 2019 Kursen Composite Materials 66,2 60,7 9,1% 15,2% Kitting 48,1 34,4 39,9% 48,8% Tooling 19,5 36,1 -46,0% -42,5% Aerospace 13,4 14,3 -6,8% -3,3% Elimination -12,4 -7,2 TotalWeitergeführtes Geschäft 134,7 138,2 -2,6% 3,0% Composite Components

(Nicht Weitergeführtes Geschäft) 1,4 4,5 -68,0% -66,1% Total Gurit Gruppe 136,1 142,7 -4.6% 0.9%

Ausblick

Die Gurit-Teams haben zusammen mit allen unseren Geschäftspartnern die Herausforderungen des ersten Quartals 2020 im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie hervorragend bewältigt. Gurit ist dafür dankbar und stolz darauf.

In der Zwischenzeit betrifft die Corona-Pandemie die westliche Hemisphäre und bringt Herausforderungen für unsere Lieferketten und das Geschäft unserer Kunden. Einige Gurit-Standorte wurden geschlossen, konnten aber bald darauf den Betrieb wieder aufnehmen - unter Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen und unter täglicher Überwachung der Situation durch die Geschäftsleitung. Aufgrund von erlassenen Restriktionen arbeiten mehrere Standorte gegenwärtig mit sehr geringer Kapazitätsauslastung.

Gurit strebt für das Jahr 2020 einen Nettoumsatz von rund 600 Mio. CHF und eine Betriebsgewinnmarge von 8,5-11% an. Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Pandemie unser Geschäft nicht länger als einen vollen Monat beeinträchtigen wird, wo auch immer auf der Welt wir unter ihren Auswirkungen stehen.

Generalversammlung

Die Generalversammlung hat allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Gurit schüttet somit 25.00 CHF pro kotierte Inhaberaktie an die Aktionäre aus.

Gurit Inhaberaktien werden ab dem 17. April 2020 (Ex-Datum) ohne Anrecht auf Dividende gehandelt. Am 20. April 2020 (Record Date) werden die ausschüttungsberechtigten Positionen ermittelt. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt dann ab dem 21. April 2020 (Zahlungsdatum).

Gurit Halbjahresbericht 2020

Gurit wird den Halbjahresbericht 2020 am 17. August 2020 veröffentlichen. Die Geschäftsführung wird die Ergebnisse zudem gleichentags in einer gemeinsamen Medien- und Analystenkonferenz besprechen. Die Konferenz findet am 17. August 2020 um 09:00 Uhr MEZ im Marriott Hotel, Neumühlequai 42, CH-8006 Zürich statt.

Die Präsentationen werden auf Englisch gehalten und gleichzeitig als Webcast auf www.gurit.com/Investors/Webcasts übertragen, wo später auch eine archivierte Version zum Download angeboten wird.

Aktuelle Informationen zum Gurit Finanzkalender finden sich unter:

http://www.gurit.com/Investors/Events

