Luxemburg, 15. April 2020 - Politiker stehen derzeit vor den gleichen Fragen wie Anleger: Wann ist der richtige Zeitpunkt, nach einem panikhaften Ausstieg wieder in gewohntere Bahnen zurückzukehren? Wann also sollten pandemiebedingte Einschränkungen gelockert werden, wann sollen Anleger nach Verkäufen wieder in den Markt einsteigen? "Aus analytischer Sicht kann die Antwort nur heißen: So schnell wie irgend möglich", sagt Swen Köster, Senior Vice President bei Moventum S.C.A. Die Politik hat es bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...