FRANKFURT (Dow Jones)--Apple hat am Mittwoch die zweite Generation seines preiswerteren iPhone SE vorgestellt. Es kommt zum Preis ab 399 US-Dollar auf den Markt und ist damit 50 Dollar preiswerter als das bisher günstigste Modell, das iPhone 8. Das Gerät ist den Angaben zufolge mit einem 4,7 Zoll großen Retina-Bildschirm, einer Touch ID, einer 12-Mexapixel-Kamera sowie einen A13-Bionic-Chip, wie er im iPhone 11 und iPhone 11 Pro verwendet wird, ausgestattet. Bestellt werden kann das Gerät, das günstigste Handy aus dem Hause Apple, ab dem 17. April. Apple will mit dem Gerät vor allem Kunden in Schwellenländern gewinnen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2020 11:57 ET (15:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.