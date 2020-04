Roku (WKN: A2DW4X) hat in den letzten Jahren stark in das internationale Geschäft investiert. Das Management machte die internationale Expansion zu einem seiner Hauptziele für 2019, warnte die Investoren jedoch gleichzeitig, dass Wachstum und Cashflows von internationalen Nutzern wahrscheinlich erst im Jahr 2020 eintreten würden. Nun ist 2020 da und Roku investiert erneut im großen Stil in Europa: Es startet The Roku Channel im Vereinigten Königreich. Der kostenlose, werbefinanzierte Streamingdienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...