Cheseaux-sur-Lausanne (awp) - Die Aktionäre des Verschlüsselungsspezialisten Kudelski haben am Mittwoch an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Genehmigt wurde unter anderem die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,10 Fr. je Inhaberaktie, wie das Unternehmen mitteilte. Die bisherigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...