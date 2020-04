Die Nachricht war eigentlich keine Überraschung. Aber offensichtlich passten die heutigen Zahlen zu den Rohöl-Lagerbeständen in den USA nicht zu den im Markt umlaufenden Erwartungen.Erst am Wochenende hatte sich Mexiko in einem Schlussakt a la "Halb zog er sie, halb sank sie hin' dem Druck aus dem Weißen Haus gebeugt, seine Ölförderung zumindest auf den ersten Blick so zu senken, dass man das Ergebnis als "großartigen Deal' verkaufen konnte. Aber wie es auch bei anderen "Lösungen' ist, die nur durch Druck zusammengehalten werden: Nimmt dieser Druck ab, wird er durch neue Einflüsse überkompensiert oder verschwindet ganz bröselt die Lösung auseinander. Es ist deshalb eine interessante Frage, welche Halbwertszeit der letzte OPEC++ Deal haben wird. Die neuen hohen Discounts, die Saudi-Arabien auf sein Öl gewährt, konterkarieren für's erste jedenfalls den "Geist des OPEC++ Deal'.

Den vollständigen Artikel lesen ...