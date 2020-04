Die FPÖ Burgenland hat am Mittwoch die Übernahme des insolventen Pharmaunternehmens Sanochemia durch das Land kritisiert. Es handle sich dabei um ein "konzept- und strategieloses Ausgeben von Steuermillionen, die dann an anderer Stelle eklatant fehlen", betonte Wirtschaftssprecher Alexander Petschnig in einer Aussendung.Das Beteiligungskapital, das von Wirtschaftslandesrat Christian Illedits (SPÖ) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...