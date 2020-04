Das Original behauptet sich: Netflix hat den kurzen Rücksetzer zu Beginn der Coronakrise nicht nur verdaut, der Kurs hat sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Dabei schien der Streaming-Konzern angesichts zunehmender Konkurrenz zuletzt an Attraktivität zu verlieren. DER AKTIONÄR erklärt, was sich geändert hat.Mitte 2018 erreichte der Kurs der Netflix-Aktie im Hoch 423,21 Dollar. Am heutigen Mittwoch liegt die Aktie im Nasdaq kurz nach Handelsbeginn mit mehr als drei Prozent im Plus und markiert ...

