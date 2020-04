The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2020



ISIN Name



CA0287911014 AMER. PACIFIC MINING CORP

CA74625A1075 PURE GLOBAL CANN.

US0820534065 BENITEC BIOPHARMA ADR/20

US1248EPBE24 CCO HLDGS 13/24

US1689132009 CHINA RECYCL. NEW DL-,001

US23254L4059 CYCLACEL PHARM. DL-,001

US26844B3087 EUROBK ERGAS.ADR 1/2 NEW

US48138L2060 JUMEI IN.H.ADR A1 DL-0002

US7010815071 PARKER DRILLING DL

