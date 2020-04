"Automatisiert mit Velodyne" soll Erfolg der Kunden verbessern

Velodyne Lidar, Inc. hat heute das Programm Automated with Velodyne für sein Integrator-Ökosystem vorgestellt. Damit können Lösungen der nächsten Generation für das autonome Fahren mit der Lidar-Technologie von Velodyne vermarktet werden. Im Rahmen dieses Programms unterstützt Velodyne Unternehmen durch die Unterstützung von Innovationen, die Förderung von Anwendungen und die Schaffung bleibender Beziehungen für Kunden und Unternehmen.

The Automated with Velodyne program, which currently has close to 40 partners, helps companies by supporting innovation, promoting applications and creating lasting customer and business relationships. (Graphic: Velodyne Lidar)

Das Programm steht für den Fokus von Velodyne auf die Beschleunigung der Markteinführung von 3D-Lidar-Innovationen und die Steigerung des Umsatzwachstums für seine Partner auf der ganzen Welt. Zusätzlich zu seinem breitgefächerten Portfolio aus bahnbrechenden, vielseitigen Lidar-Sensoren liefert Velodyne Kanalservice und -support für Technik, Verkauf und Vertrieb. Teil des Programms sind gemeinsame Marketingaktivitäten zur Förderung von Partnermarken und Kundenerfolg u. a. bei Handelsmessen und auf Kanälen auf sozialen und staatlichen Medien.

Fast 40 Unternehmen sind derzeit Teil des Programms "Automated with Velodyne". Sie haben die Lidar-Technologien von Velodyne zur Gestaltung von Lösungen in Anwendungsbereichen wie Fahrerassistenzsysteme (FAS), autonome Fahrzeuge, Mapping, Industrie, Smart City, Drohnen und unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), Robotik und Sicherheit genutzt.

"Wir verbessern den Passagierkomfort innerhalb von Olli ständig. Unser Modell für die Produktion ermöglicht es uns, die neuesten und besten Technologien wie etwa die Lidar-Lösungen von Velodyne zu testen und in unser Repertoire aufzunehmen. Das Team des Unternehmens hat eine wesentliche Rolle bei der Bereitstellung bahnbrechender, an der Sicherheit orientierter Lidar-Technologien gespielt, die unseren Passagiere bestmöglichen mobilen Komfort bieten sollen. Dank unserer Mitwirkung bei dem Programm Automated with Velodyne können wir mit dem Team von Velodyne gemeinschaftlich bei weltweiten Werbeaktivitäten zusammenarbeiten", sagte Vikrant Aggarwal, Geschäftsführer von Local Motors.

"Im neuen Zeitalter des autonomen Fahrens können wir jeden Tag spannende neue Verwendungsmöglichkeiten für unsere Lidar-Technologien beobachten", sagte Jon Barad, Vice President Geschäftsentwicklung bei Velodyne Lidar. "Diese Innovationen besitzen das Potential, die Lebensqualität auf viele verschiedene Arten zu verbessern, etwa durch Effizienz, Zugang zu Produkten und Services sowie Sicherheit. Wir fühlen uns verpflichtet, eng mit diesem wunderbar vielfältigen Ökosystem zusammenzuarbeiten, um nicht nur hochwertige Lösungen zu liefern, sondern auch die Geschäftsentwicklung zu unterstützen."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics im Jahr 2005 die Echtzeit-Rundumsicht-Lidar-Systeme. Herr Halls Erfindung revolutionierte die Sichtweise und Autonomie in den Bereichen Automobile, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der autonomiefördernde Alpha Prime, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

