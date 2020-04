Weltweit löst die Corona-Pandemie derzeit eine wirtschaftliche Notsituation aus. Nicht nur in Amerika, der größten Volkswirtschaft der Welt, hat die Industrie ihre Produktion so kräftig gedrosselt wie seit dem Jahr 1946 nicht mehr. Auch Aktienkurse gaben zuletzt sowohl in Europa als auch an der Wall Street merklich nach. Zur Eingrenzung der wirtschaftlichen Tragödie und zur Verhinderung einer weiteren Weltwirtschaftskrise, haben Regierungen innerhalb kürzester Zeit in einem globalen Ausmaß Unterstützungspakete von Geld- und Fiskalpolitik angedacht, beschlossen und teilweise bereits realisiert. Alleine in Deutschland wird der aktuelle Wert der beschlossenen fiskalischen Maßnahmen auf über 20 % des gesamten Bruttoinlandsproduktes eines ganzen Jahres geschätzt und die Europäische Zentralbank EZB wird über Wertpapierkäufe mehr als eine Billion Euro Liquidität in den Kapitalmärkten in Umlauf bringen.

Den vollständigen Artikel lesen ...