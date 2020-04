Mehrere weltweit führende Hersteller von Beatmungsgeräten haben die Ventilator Training Alliance (VTA) gegründet und eine Partnerschaft mit Allego ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Bereitstellung einer mobilen App, die medizinischem Personal Zugriff auf einen zentralen Pool an Schulungsressourcen bieten wird. Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden und Philips haben sich dieser humanitären Schulungspartnerschaft angeschlossen. Die VTA-App, die vom Anbieter der Lern- und Befähigungsplattform Allego bereitgestellt wird, verschafft Atemtherapeuten, Krankenschwestern und anderen medizinischen Fachkräften Zugang zu Schulungsressourcen für die Beatmungsgeräte der teilnehmenden Hersteller, darunter Videos mit Anleitungen, Handbücher, Leitfäden zur Fehlerbehebung und sonstiges Fachwissen rund um den Betrieb von Beatmungsgeräten, die für die Behandlung von Patienten mit COVID-19-induzierter Atemnot entscheidend sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200415005750/de/

(Photo: Business Wire)

"Wir können einen Beitrag zur Überwindung dieser Pandemie leisten, indem wir unternehmens-, behörden- und branchenübergreifend zusammenarbeiten, um intelligente und effektive Lösungen zu liefern, die die Belastung für die medizinischen Fachkräfte an vorderster Front reduzieren, wo jede einzelne Minute zählt", so Patrick Berges, Chair der VTA und Vice President of Commercial Capabilities, die der Minimally Invasive Therapies Group bei Medtronic angehört. "Diese Schulungspartnerschaft ist ein großartiges Beispiel für eine kooperative Einstellung. Die Möglichkeit, Inhalte verschiedener Hersteller von Beatmungsgeräten an einem Ort zusammenzuführen, kann Krankenhäusern einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen verschaffen, die den Einsatz lebensrettender Beatmungsgeräte beschleunigen."

Beatmungsgeräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Patienten, die aufgrund einer schweren Erkrankung wie COVID-19 auf Beatmungshilfe angewiesen sind. Ein schneller und einfacher Zugriff auf Schulungsinhalte für Beatmungsgeräte könnte sich während der COVID-19-Krise unmittelbar auf den Krankheitsverlauf der Patienten auswirken.

Die Inhalte der VTA-App können über iOS- und Android-Geräte auch in Umgebungen mit schlechtem oder gar keinem Wi-Fi-Zugang oder über einen Webbrowser aufgerufen werden. Die App bietet Fachkräften mehrsprachige Untertitel und Audiowiedergabe im Hintergrund bei Multitasking.

"Die Allego-Plattform wurde entwickelt, um Fachkräften in dieser kritischen Phase den Zugang zu Schulungsressourcen, Inhalten und Kooperationstools zu erleichtern. Nie zuvor bestand eine dringenderer Bedarf an Notfalltraining für medizinisches Personal als jetzt", berichtet Yuchun Lee, Mitbegründer und CEO von Allego. "Wir betrachten es als eine Ehre, diese umfassende Wissensressource den medizinischen Fachkräften gemeinsam mit führenden Herstellern von Beatmungsgeräten zur Verfügung zu stellen. Alle Mitarbeiter, die an vorderster Front die COVID-19-Pandemie bekämpfen, sind in unseren Augen zu Helden geworden."

Zugang zum Hub der Ventilator Training Alliance

Die App wird den medizinischen Fachkräften kostenlos bereitgestellt. Um die Knowledge-Hub-Anwendung der Ventilator Training Alliance herunterzuladen, besuchen Sie den Apple App Store oder Google Play Store, oder klicken Sie hier, um über einen beliebigen Webbrowser auf den Hub zuzugreifen.

Sehen Sie auch die Video-Übersicht zur VTA-App.

Über die Ventilator Training Alliance

Die Ventilator Training Alliance bietet eine Bibliothek mit Schulungs- und Produktressourcen für medizinisches Fachpersonal. Das zentrale Knowledge-Hub, der im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Herstellern von Beatmungsgeräten wie Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden und Philips entwickelt wurde und von Allego betrieben wird, bietet einen kostenlosen mobilen Zugang zu Video-Tutorials, Bedienungsanleitungen und anderen Schulungsmaterialien für Geräte, die für die Behandlung von Patienten mit COVID-19-induzierter Atemnot überlebenswichtig sind.

Wenn Sie ein Hersteller von Beatmungsgeräten sind und der Allianz beitreten möchten, senden Sie bitte Ihre Anfrage an: VTA-Join@allego.com.

Über Allego

Der Softwareanbieter Allego unterstützt Mitarbeiter dabei, die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, um in ihrer Arbeit erfolgreich zu sein. Mit Allego können Mitarbeiter lernen, zusammenarbeiten und Inhalte austauschen und dies alles über eine unkomplizierte mobile Anwendung. Unternehmen können schnell aktuelle, kompakte Inhalte erstellen und weitergeben, so dass Mitarbeiter über verschiedene Abteilungen und Standorte hinweg Zugang zu konsistenten Informationen erhalten. Hunderttausende von Fachkräften nutzen bereits Allego, um On-Boarding-Prozesse schneller zu absolvieren, konsistente Botschaften zu liefern, bewährte Praktiken zu etablieren, häufiger zu coachen und zu üben und effektiver zusammenzuarbeiten. Nähere Informationen über Allego erhalten Sie unter www.allego.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200415005750/de/

Contacts:

Allison Rynak

617-645-0314

arynak@allego.com

Anfragen zu Allego

Ryan Lemos

978-496-0797

allego@matternow.com