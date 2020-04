Führender dänischer Anbieter von Triple-Play-Diensten wählt Flexibilität der Cloud für die Bereiche Sicherheit und Analysen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), bisher bekannt als Inside Secure, ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Videoinhalten, Endgeräten, Software und Anwendungen, gab heute bekannt, dass Waoo, Dänemarks führender Anbieter von Internet, Fernsehen, Streaming und Telefonie über das Glasfasernetz, sich für das Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) für IPTV, Verimatrix Multi-DRM und Verimatrix Analytics entschieden hat, die alle als SaaS (Software-as-a-service)-Lösungen bereitgestellt werden. Geringere Kapitalinvestitionen und schnellere Markteinführung durch Cloud-basierte Dienste verschaffen Waoo einen Wettbewerbsvorteil auf dem dänischen Markt.

"Das Zusammenführen der Sicherheits- und Analyseplattform bei einem einzigen Partner in Kombination mit einer gestrafften Verwaltung der Lösungen bringen uns Kosteneinsparungen durch Größenvorteile. Und dabei nutzen wir die Stärke von Cloud-Diensten", so Ole Ørndrup, CTO von Waoo. "Wir sind davon überzeugt, dass die Produkt-Roadmap von Verimatrix unsere Bestrebungen unterstützt, unsere Netze zukunftssicher zu machen und unsere Kunden maximal zufrieden zu stellen."

Die cloudbasierte VCAS-Plattform zur Gewährleistung der Sicherheit von Inhalten und Einnahmen bietet auf zweifache Weise Schutz für Premium-Inhalte im IPTV-Netzwerk von Waoo. Gleichzeitig verringert Verimatrix Multi-DRM die Komplexität, so dass der Betreiber die volle Kontrolle über sein Dienstleistungsangebot und seine Abonnentenbeziehungen behält. Mithilfe der cloudnativen Lösung Verimatrix Analytics gelingt die Vereinheitlichung der Daten im IPTV- und OTT-Netzwerk und den Endgeräten von Waoo. Dies trägt zur optimalen Bereitstellung von Videodiensten in mehreren Netzwerken und zu einem besseren Betrachtungserlebnis für die Abonnenten bei, was letztendlich die Nutzerbindung verbessert und die Umsatzerlöse erhöht.

"Wir freuen uns über den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Waoo, im Rahmen derer wir das Unternehmen dabei unterstützen, die Vorteile des SaaS-Modells im Sinne einer Verringerung der Komplexität und Straffung der Analyse- und Sicherheitsfunktionen zu nutzen", so Asaf Ashkenazi, COO von Verimatrix. "Mit unseren flexiblen Implementierungsoptionen und unserem starken Partner-Ökosystem ist Waoo besser in der Lage, eine Reihe von hochentwickelten Diensten anzubieten, die den wachsenden Anforderungen seiner Kunden gerecht werden und zur Maximierung des Dienste-Umsatzes und der Rentabilität beitragen."

Die Lösungen von Verimatrix sind in die Middleware-Lösung Nordija fokusOn integriert und werden auf Set-Top-Boxen und WiFi-Geräte für den Heimgebrauch ausgeweitet, um sie maximal auf der Multi-Netzwerk- und Multi-Screen-Video-Intelligence-Plattform zu nutzen.

Weitere Informationen über die Lösungen VCAS, Verimatrix Multi-DRM und Verimatrix Analytics erhalten Sie auf der Website von Verimatrix oder im Rahmen des Verimatrix Virtual Summit, der nächste Woche abgehalten wird. Im Online-Forum werden die Nachrichten präsentiert, die auf der NAB vorgestellt werden sollen. Des Weiteren kommen Teilnehmer in den Genuss einer eingehenden Produktbesprechung mit unmittelbar anschließender Fragerunde. Besuchen Sie unsere Website, um sich für die Teilnahme am Eröffnungs-Webinar anzumelden und ein privates, persönliche Gespräch zu vereinbaren: www.verimatrix.com/events/verimatrix-virtual-summit.

Über Waoo

Waoo ist Dänemarks führender Anbieter von Unterhaltung und Kommunikation über Glasfasernetze. Die Produkte von Waoo in den Bereichen Internet, Fernsehen, Streaming und Telefonie werden von dem lokalen Glasfasernetzunternehmen bereitgestellt, das auch Beratung, Installation, Support und Kundendienst anbietet. Seit 8 Jahren in Folge ist Waoo bei der Wahl des besten Internetanbieters Dänemarks die Nummer eins. Mit Geschwindigkeitsgarantie, hoher Stabilität und reichlich Kapazität ermöglicht Waoo Fiber, das volle Potenzial des Internets auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.waoo.dk

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), bisher bekannt als Inside Secure, ist ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen für eine Vielzahl an Märkten. Mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung und den branchenweit besten Köpfen in seinem Team ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um die Sicherheits- und Unternehmensherausforderungen seiner Kunden zu erkennen und proaktiv anzugehen. Die Partner von Verimatrix stellen innovative, kundenfreundliche Lösungen bereit, die kosteneffizient und unkompliziert implementiert werden können und durch weltweit präsente Kundenserviceteams unterstützt werden. Näheres erfahren Sie unter www.verimatrix.com.

