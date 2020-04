Kaum hat Apple sein lange erwartetes Billig-iPhone, das iPhone SE (2020), präsentiert, gibt es nun erste Hinweise auf das neue Flaggschiffgerät, das im Herbst kommen soll.? Apple plant wohl vier neue 5G-Modelle 2020? Flaggeschiffe sollen sich am iPad-Design orientieren? Auch neuer HomePod in der PipelineAuch der Technologieriese Apple ist von der Corona-Krise und insbesondere den Folgen globaler Lockdown-Aktivitäten betroffen. So hat sich die Vorstellung des Billig-iPhones SE lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...